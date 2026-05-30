Глава Пентагона раскритиковал Европу и похвалил азиатских союзников США

Министр обороны США Пит Хегсет высоко оценил стабильные отношения США с Китаем и выразил признательность союзникам в Азии, при этом выступил с критикой Европы.

Об этом он заявил во время форума в Сингапуре, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Хэгсет заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа будет отдавать приоритет сотрудничеству с "образцовыми союзниками", которые являются "наиболее способными, трезвомыслящими и готовыми защищать свои национальные интересы".

"Тем, кто считает, что может и в дальнейшем пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: те времена прошли. Союзники, которые отказываются активизироваться и нести свою долю ответственности за нашу коллективную оборону, столкнутся с очевидными изменениями в нашем сотрудничестве", – сказал он.

Гегсет похвалил страны Азиатско-Тихоокеанского региона за укрепление собственных оборонных возможностей, особо выделив Южную Корею как пример для подражания.

В то же время он раскритиковал давних партнеров в Европе и НАТО, заявив, что им "нужно принять несколько важных решений".

Напомним, на фоне споров с союзниками по поводу Ирана президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 000 американских военных из Германии.

Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.

Сообщалось также, что у Трампасоздали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

