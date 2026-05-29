Міноборони Італії: небезпечну ескалацію в Румунії не можна толерувати

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що інцидент з падінням дрона РФ у румунському місті Галац – це небезпечна ескалація, яку не можна толерувати.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві міністра, опублікованій Міноборони Італії.

Крозетто висловив "найрішучіше засудження" щодо інциденту з російським дроном, що влучив у житловий будинок у місті Галац, внаслідок чого двоє людей отримали поранення, серед яких одна дитина.

"Це є небезпечною та безвідповідальною ескалацією, яку не можна толерувати. Ми висловлюємо нашу найглибшу солідарність та підтримку віцепрем'єр-міністру та міністру оборони Румунії Раду Міруце і всьому народу Румунії", – наголосив Крозетто.

Він підкреслив, що "безпека одного члена Альянсу та Європейського Союзу є безпекою для всіх нас".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інцидент із падінням російського дрона на житловий будинок в Румунії демонструє перетин Росією ще однієї межі.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали. Це був російський дрон типу "Герань-2".

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками.