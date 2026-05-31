На западе Польши прошел сильный смерч
Новости — Воскресенье, 31 мая 2026, 16:20 —
На западе Польши в Опольском воеводстве прошел смерч, местами вызвав значительные разрушения.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Вечером 30 июня польская пожарно-спасательная служба в Опольском воеводстве зафиксировала более 30 обращений из-за последствий непогоды.
Больше всего пострадало село Бальцажовице в Стшелецком повете, где прошел смерч, вызвав повреждения крыш, обрыв линий электропередач и повалив много деревьев. Там насчитали 18 поврежденных зданий, где ветер сорвал элементы кровель, а отдельные – совсем разрушены.
Мэр гмины Уязд, в которую входит село, называет картину на месте "апокалиптической".
В заявлении метеорологического агентства отмечают, что сила ветра могла составлять около 200 км/ч.
В этой же местности в августе 2008 года произошел смерч, который считается самым сильным на территории Польши за несколько десятилетий. Тогда пострадали около 150 зданий.
Прошлым летом в августе смерч прошел в районе города Гнезно, опрокинув по меньшей мере несколько автомобилей.
Из-за смерча в октябре 2025 года неподалеку от Парижа погиб один человек.