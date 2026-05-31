Две трети эстонцев считают, что стране следует тратить на оборону столько же или еще больше

Более двух третей эстонцев считают, что страна должна сохранять текущий уровень расходов на оборону, или даже увеличивать их.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты очередного регулярного опроса по заказу Министерства обороны Эстонии.

Исследование общественного мнения показало, что 35% поддерживают дальнейшее повышение оборонных расходов Эстонии. Столько же выступают за сохранение расходов на текущем уровне.

17% высказались за сокращение оборонного финансирования, эта цифра с прошлого года не изменилась.

По оценкам Минобороны Эстонии, в 2026 году расходы страны на оборону вырастут до 5,4% ВВП.

Также опрос показал, что более 60% граждан готовы встать на защиту страны в пределах своих умений и возможностей. 81% респондентов считают, что Эстония должна в любом случае сопротивляться агрессору, если подвергнется нападению.

На этой неделе сообщалось, что Эстония установила первые системы для обнаружения дронов на границе с Россией.