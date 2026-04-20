У Мюнхені футбольні фанати влаштували масові сутички: понад 500 затриманих

У Мюнхені перед матчем Бундесліги між футбольними клубами "Баварія" та "Штутгарт" сталися масштабні заворушення за участю близько тисячі вболівальників, після чого поліція затримала понад 500 людей.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, сутички спалахнули 19 квітня вдень на стоянці поблизу Альянц-Арени ще до початку гри, яка завершилась перемогою "Баварії" з рахунком 4:2. У поліції вважають, що бійка могла бути заздалегідь спланованою.

На користь версії про заздалегідь сплановану бійку свідчить і те, що у затриманих вилучили понад 50 кап, численні рукавички та більше ніж 100 шарфів для маскування облич.

Фото: Spiegel

Як повідомив речник поліції Крістіан Дрекслер, близько 500 ультрас "Штутгарта" раптово змінили маршрут, прямуючи від станції метро, і зіткнулися з приблизно такою ж кількістю фанатів "Баварії".

Частина учасників була в масках, між групами почалися масові сутички.

Для розгону натовпу поліція застосувала кийки та перцевий спрей.

Внаслідок інциденту постраждали вісім правоохоронців, переважно через вплив перцевого спрею. Також повідомляється, що одного поліцейського вдарили в обличчя.

Затримано було переважно вболівальників "Штутгарта". Частину з них (близько 350 осіб) доставили до поліцейського управління в центрі міста, інших затримали на місці.

До вечора всіх відпустили, однак проти них відкрили провадження за порушення громадського порядку, опір поліції та напади на правоохоронців.

У поліції зазначають, що інцидент такого масштабу є нетиповим для Мюнхена.

