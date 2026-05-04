Навроцький і Трамп обговорили американський контингент в Європі

Польський президент Кароль Навроцький провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомили у канцелярії Навроцького у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як зазначили в офісі президента Польщі, розмову Навроцький та Трамп мали ввечері 3 травня.

Навроцький подякував Трампу за його зусилля та внесок у звільнення журналіста Анджея Почобута, засудженого режимом самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка до восьми років колонії посиленого режиму.

Також президенти обговорили поточну ситуацію в галузі безпеки. Ключовою темою розмови стала присутність американських військ у Європі.

"Обидва лідери ще раз підтвердили міцність і важливість польсько-американського союзу", – додали в офісі польського президента.

Напередодні віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори зі США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту у Німеччині очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

А Трамп пізніше заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.