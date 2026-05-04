СМИ: в ЕС считают возможным нападение РФ в ближайшие два года, пока Трамп при власти

В Европе считают, что следующие два года могут стать для России идеальной возможностью проверить НАТО на прочность

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico, которое пообщалось с тремя политиками ЕС, имеющими непосредственное представление о ходе обсуждений.

По их словам, представители оборонных ведомств и законодатели опасаются, что Кремль сочтет ближайшие один-два года – пока Дональд Трамп еще находится в Белом доме, а ЕС еще не укрепил свой военный потенциал – временем для проверки прочности НАТО.

"Что-то может произойти очень скоро – у России появилось окно возможностей", – сказал Мика Аалтола, финский депутат от правоцентристской партии, член комитета по иностранным делам Европейского парламента.

"США уходят из Европы, трансатлантические отношения в руинах, а ЕС еще не полностью готов самостоятельно взять на себя ответственность", – добавил он.

Хотя представители оборонных ведомств и политические деятели не исключают, что Путин может начать наземную операцию в стране-члене НАТО, они считают это маловероятным, учитывая, насколько Россия истощена войной в Украине, по словам одного влиятельного дипломата НАТО и трех европейских представителей оборонных ведомств, которым была предоставлена анонимность.

Вместо этого гораздо более вероятно, что он предпримет что-то более целенаправленное или осуществит вторжение, призванное создать неоднозначность, в надежде посеять раздор в НАТО относительно того, соответствует ли это действие порогу, необходимому для запуска статьи 5 о взаимной обороне, или нет, сказал Аалтола.

Статья 5 гласит, что союзники должны рассматривать вооруженное нападение на одного из них "как вооруженное нападение на всех", но Трамп назвал НАТО "бумажным тигром". Он должен покинуть пост в январе 2029 года.

Хотя европейские расходы на оборону резко выросли после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, полный эффект будет ощутим на местах лишь через несколько лет, согласно "Дорожной карте оборонной готовности" ЕС. Согласно дорожной карте, блок хочет быть готовым к "надежному сдерживанию своих противников и реагированию на любую агрессию" к 2030 году.

Европа не единственна в своих оценках серьезности непосредственной российской угрозы. Существует определенная напряженность между политиками из таких стран, как Финляндия и Литва, которые бьют тревогу и утверждают, что Европе срочно нужно усилить свою противоракетную и оборонную готовность на фоне задержек с поставками американского оружия из-за войны в Иране, и более осторожным подходом в Эстонии и самом НАТО, где официальные лица заявляют, что любая паника играет на руку Путину.

Но те, кто преуменьшает угрозу, рискуют ввести Европу в заблуждение относительно безопасности, сказал Аалтола. Это "на самом деле худшее, что можно создать в демократических странах", сказал он.

Как сообщалось, эстонские политики утверждают, что заявления президента Владимира Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

А премьер-министр Литвы Инга Ругинене предложила избегать риторики запугивания в ответ на заявления Зеленского.