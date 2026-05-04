Літак прем'єра Іспанії здійснив аварійну посадку в Анкарі дорогою на саміт у Вірменії

Літак, яким прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прямував до Вірменії, у неділю, 3 травня, був змушений здійснити позапланову посадку в турецькій Анкарі через технічні несправності.

Про це пише El Pais, передає "Європейська правда".

Як повідомив державний секретар з питань комунікацій, іспанська делегація через інцидент з літаком провела ніч у столиці Туреччини.

Очікується, що Санчес зможе продовжити поїздку в понеділок, 4 травня, після усунення проблем із літаком.

Прем’єр Іспанії має взяти участь у 8-му саміті Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані.

Нагадаємо, у вересні літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.

А в жовтні літак, у якому перебував очільник Пентагону Піт Гегсет, через тріщину в лобовому склі здійснив позапланову посадку.