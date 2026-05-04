Іран пригрозив США ударами за наближення до Ормузької протоки

Іран попередив США та "будь-які іноземні військові сили" про удар по них за спробу наблизитися до Ормузької протоки або увійти в неї.

Про це заявив командувач Центрального штабу "Хатам-аль-Анбія", який також відомий як надзвичайне військове командування Ірану, генерал-майор Алі Абдоллахі, передає CNN, пише "Європейська правда".

Абдоллахі попередив, що "будь-які іноземні військові сили, особливо американська армія-загарбник", зазнають удару, якщо спробують наблизитися до Ормузької протоки або увійти в неї.

Він попередив, що Іран захищатиме безпеку протоки "всіма силами" після того, як США пообіцяли супроводжувати судна, які застрягли у результаті конфлікту.

"Ми підтримуємо та рішуче убезпечуємо Ормузьку протоку всіма силами та закликаємо всі торгові судна та нафтові танкери утримуватися від будь-якого транзиту без узгодження зі збройними силами, що дислокуються в Ормузькій протоці, щоб не наражати їх на небезпеку", – наголосив Абдоллахі.

Він також додав, що цей водний шлях перебуває під контролем збройних сил Ірану, і будь-які "агресивні дії з боку Америки, спрямовані на дестабілізацію ситуації, призведуть лише до подальшого ускладнення та створення загрози безпеці суден" у цьому районі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп анонсував запуск нового проєкту під назвою "Свобода", в рамках якого Сполучені Штати будуть супроводжувати судна "нейтральних країн" через Ормузьку протоку.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.