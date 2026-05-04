Иран пригрозил США ударами за приближение к Ормузскому проливу

Иран предупредил США и "любые иностранные военные силы" об ударе по ним за попытку приблизиться к Ормузскому проливу или войти в него.

Об этом заявил командующий Центрального штаба "Хатам-аль-Анбия", который также известен как чрезвычайное военное командование Ирана, генерал-майор Али Абдоллахи, передает CNN, пишет "Европейская правда".

Абдоллахи заявил, что "любые иностранные военные силы, особенно американская армия-захватчик", подвергнутся удару, если попытаются приблизиться к Ормузскому проливу или войти в него.

Он предупредил, что Иран будет защищать безопасность пролива "всеми силами", после того как США пообещали сопровождать суда, застрявшие в проливе.

"Мы поддерживаем и решительно защищаем Ормузский пролив всеми силами и призываем все торговые суда и нефтяные танкеры воздерживаться от любого транзита без согласования с вооруженными силами, дислоцирующимися в Ормузском проливе, чтобы не подвергать их опасности", – подчеркнул Абдоллахи.

Он также добавил, что этот водный путь находится под контролем вооруженных сил Ирана, и любые "агрессивные действия со стороны Америки, направленные на дестабилизацию ситуации, приведут лишь к дальнейшему осложнению и созданию угрозы безопасности судов" в этом районе.

Как известно, президент США Дональд Трамп анонсировал запуск нового проекта под названием "Свобода", в рамках которого Соединенные Штаты будут сопровождать суда "нейтральных стран" через Ормузский пролив.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив привлечет эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.