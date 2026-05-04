Зеленський та фон дер Ляєн обговорили можливість угоди з ЄС щодо дронів

У понеділок, 4 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Єревані з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили європейський пакет підтримки – графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів.

Також вони домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Європейським Союзом. Зокрема, український президент та очільниця Єврокомісії обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці.

"Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу", – додав Зеленський.

Також на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані український президент заявив, що Україна пропонує Європі свої технології у сфері дронів.

Цього ж дня президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про зустріч європейських лідерів із Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.