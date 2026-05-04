Зеленский и фон дер Ляйен обсудили возможность соглашения с ЕС по дронам

В понедельник, 4 мая, президент Владимир Зеленский встретился в Ереване с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили европейский пакет поддержки – график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов.

Также они договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Европейским Союзом. В частности, украинский президент и руководительница Еврокомиссии обсудили детали такого возможного сотрудничества в сфере безопасности.

"Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности. Дал соответствующие задания начальнику Генштаба Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде Офиса", – добавил Зеленский.

Также на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване украинский президент заявил, что Украина предлагает Европе свои технологии в сфере дронов.

В этот же день президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о встрече европейских лидеров с Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.