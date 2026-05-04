Зеленский рассказал, о чем говорил с лидерами ЕС и Канады на полях саммита в Ереване

Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече в Вашингтонском формате в Ереване говорили об усилении украинской ПВО, активизации процесса переговоров о завершении войны, потребности защиты энергетики.

Об этом он рассказал в Х, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Польши Дональд Туск, премьер Финляндии Петтери Орпо, премьер Канады Марк Карни, председатель Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Во время встречи подробно обсуждались вопросы усиления украинской ПВО. В частности, Рютте заверил, что поставки антибаллистических ракет для Украины продолжаются в рамках предыдущих договоренностей.

Также речь шла о дипломатических усилиях.

"Из-за войны в Иране сейчас есть очевидная пауза в переговорах. Обсудили, как активизировать этот процесс, контакты с Америкой и роль Европы в нем", – рассказал Зеленский.

Также лидеры говорили о ситуации на фронте. "Очень важно, что все партнеры отметили, что позиции Украины сейчас значительно крепче. Благодарен нашим воинам", – написал президент.

"Также обсудили потребности защиты энергетики. Благодарны за европейский пакет поддержки в 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и Украина могла реализовать планы устойчивости в подготовке к зиме", – добавил Зеленский.

Зеленский также сообщил о новом взносе Канады в размере 200 млн долларов в программу по закупке американского оружия для Украины (PURL).

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.