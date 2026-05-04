У Британії опозиція критикує прем'єра після повідомлень про щорічні внески до ЄС

У Британії опозиційні консерватори звинувачують прем'єр-міністра Кіра Стармера в "нападі на платників податків" після повідомлень ЗМІ про те, що ЄС змусить Велику Британію платити за більший доступ до єдиного ринку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Тіньовий міністр фінансів Мел Страйд заявив, що в принципі його партія вітає заяву Кіра Стармера про приєднання до позики ЄС для України на суму 90 млрд євро. Однак, за словами Страйда, він хотів би ознайомитися з деталями.

Однак його колега Пріті Патель, тіньова міністерка закордонних справ, була набагато менш задоволена повідомленням Times, в якому йдеться про те, що Британія може зрештою платити ЄС до 1 млрд фунтів стерлінгів на рік за кращий доступ до єдиного ринку.

Уряд не заперечив цю інформацію, хоча й зазначив, що не визнає цифру в 1 млрд фунтів.

Коментуючи цю інформацію, Патель сказала: "Стармер підриває Brexit і планує ще один недемократичний удар по британських платниках податків, зобов’язавши нас щорічно виплачувати ЄС 1 млрд фунтів".

"Вкотре цей слабкий прем’єр-міністр сідає за стіл переговорів, повертається додому з порожніми руками, обдуривши платників податків, які й так перебувають у скрутному становищі", – додала вона.

За повідомленням Times, Європейський Союз повідомив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що країні доведеться вперше з часу Brexit здійснювати щорічні внески до європейських бюджетів у рамках "перезавантаження" відносин.

Раніше британський прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував проведення другого саміту Британія-ЄС, який буде зосереджений на економічній співпраці.

Стармер також заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.