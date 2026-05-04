В Британии оппозиционные консерваторы обвиняют премьер-министра Кира Стармера в "атаке на налогоплательщиков" после сообщений СМИ о том, что ЕС заставит Великобританию платить за больший доступ к единому рынку.

Теневой министр финансов Мел Страйд заявил, что в принципе его партия приветствует заявление Кира Стармера о присоединении к займу ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро. Однако, по словам Страйда, он хотел бы ознакомиться с деталями.

Однако его коллега Прити Патель, теневой министр иностранных дел, была гораздо менее довольна сообщением Times, в котором говорится о том, что Великобритания может в конце концов платить ЕС до 1 млрд фунтов стерлингов в год за лучший доступ к единому рынку.

Правительство не опровергло эту информацию, хотя и отметило, что не признает цифру в 1 млрд фунтов.

Комментируя эту информацию, Патель сказала: "Стармер подрывает Brexit и планирует еще один недемократический удар по британским налогоплательщикам, обязав нас ежегодно выплачивать ЕС 1 млрд фунтов".

"В который раз этот слабый премьер-министр садится за стол переговоров, возвращается домой с пустыми руками, обманув налогоплательщиков, которые и так находятся в затруднительном положении", – добавила она.

По сообщению Times, Европейский Союз сообщил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что стране придется впервые со времени Brexit осуществлять ежегодные взносы в европейские бюджеты в рамках "перезагрузки" отношений.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал проведение второго саммита Британия-ЕС, который будет сосредоточен на экономическом сотрудничестве.

Стармер также заявил, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с Европейским Союзом.