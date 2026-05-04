У Польщі не виключають, що США розмістять на їхній території виведені з Німеччини війська

У Польщі допустили можливість того, що виведені з Німеччини американські війська можуть бути розміщені на польській території за рішенням Пентагону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі RMF24 заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Зокрема, за словами заступника міністра, наразі польська сторона веде переговори зі США щодо збільшення військової присутності на своїй території.

Водночас на запитання, чи є шанс, що виведені з Німеччини війська США переведуть до Польщі, Залевський відповів, що "не хоче зараз цього ані підтверджувати, ані заперечувати".

"Ми ведемо переговори з Пентагоном щодо збільшення американської військової присутності в Польщі. Це єдине, що я можу підтвердити. Рішення про те, що буде з американськими військовослужбовцями… Я не хочу ні підтверджувати, ні спростовувати це зараз. Зараз не час для коментарів. Ми повинні дочекатися рішення Пентагону", – сказав він.

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту у Німеччині очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори зі США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.

На цьому тлі польський президент Кароль Навроцький провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, в ході якої йшлося, зокрема про присутність американських військ у Європі.