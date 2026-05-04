Германия планирует передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию

Газовую электростанцию, расположенную в месте соединения в настоящее время неиспользуемого газопровода "Северный поток-1" с немецкой газотранспортной сетью, планируется передать Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Компания Sefe Securing Energy for Europe GmbH сообщила, что эксплуатация станции стала убыточной после прекращения поставок российского газа через Балтийское море в сентябре 2022 года.

Электростанция в Любмине недалеко от Грайфсвальда служила исключительно для обеспечения необходимого технологического тепла для подачи российского природного газа в немецкую газотранспортную сеть. Других потребителей тепла не было, поэтому в 2023 году ее эксплуатация была прекращена. По данным компании, покупателя для станции найти не удалось. Мощность электростанции составляла 84 мегаватта.

"Поэтому электростанция будет передана в рамках гуманитарной помощи украинскому оператору электростанций, который самостоятельно ее заберет", – добавила компания Sefe. Это не повлечет за собой никаких экономических убытков для компании по сравнению с демонтажем и утилизацией.

"В то же время эта операция способствует сохранению энергетической инфраструктуры Украины", – добавили в компании.

В то же время местное отделение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" раскритиковало эту инициативу. Николаус Крамер, член "АдГ" в земельном парламенте, назвал этот шаг "абсурдным". Хотя его партия в районном совете будет призывать районного администратора убедить правительство земли построить новую газовую электростанцию в Любмине, "полностью функциональную теплоэлектростанцию там должны демонтировать и передать Украине", цитирует слова политика газета Nordkurier. Крамер добавил: "Эта станция должна была служить энергетической безопасности нашей земли. Это пощечина нашим гражданам".

Летом 2022 года Россия сократила, а впоследствии и полностью остановила поставки газа по "Северному потоку-1". "Северный поток-1", как и "Северный поток-2" – который так и не был введен в эксплуатацию из-за вторжения России в Украину – вскоре после этого получил серьезные повреждения в результате взрывов. До сих пор остается неясным, будут ли они восстановлены и когда именно. После вторжения России в Украину Германия больше не желает импортировать российский природный газ.

На прошлой неделе стало известно, что Германия передала Украине три когенерационные установки, которые будут направлены на обеспечение потребностей Черниговской области.

Кроме того, в январе Германия передала Украине две когенерационные установки для нужд Киева.