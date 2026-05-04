Зеленський домовився із Фіцо про взаємні візити

Президент України Володимир Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це Зеленський розповів у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбулась на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Зеленський зазначив, що в ході зустрічі з Фіцо вони домовились про обмін візитами.

"Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення найближчим часом урядової зустрічі у форматі міжурядової комісії. Ми поговорили про обмін візитами до Києва та Братислави й домовилися, що наші команди узгодять графік", – оголосив український президент.

Він додав, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною та зацікавлена у розвитку міцних відносин.

"Ми також торкнулися питання про вступ України до ЄС. Важливо зазначити, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу і готова сприяти нам на цьому шляху. Я вдячний за це", – резюмував Зеленський.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.