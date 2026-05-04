Зеленский договорился с Фицо о взаимных визитах

Президент Украины Владимир Зеленский в Ереване встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом Зеленский рассказал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Встреча состоялась в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Зеленский отметил, что в ходе встречи с Фицо они договорились об обмене визитами.

"Мы обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение в ближайшее время правительственной встречи в формате межправительственной комиссии. Мы поговорили об обмене визитами в Киев и Братиславу и договорились, что наши команды согласуют график", – объявил украинский президент.

Он добавил, что Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии прочных отношений.

"Мы также затронули вопрос о вступлении Украины в ЕС. Важно отметить, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова содействовать нам на этом пути. Я благодарен за это", – резюмировал Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.