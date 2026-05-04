Зеленський розповів, про що говорив із Туском на полях саміту у Єревані

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч з польським прем’єром Дональдом Туском, яка відбулась на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, він розповів Туску про переговори задля справедливого миру.

"Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей", – наголосив президент.

Окремо говорили про Міжнародну конференцію з питань відновлення України, яку цьогоріч прийме Польща.

Також на зустрічі йшлося про роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами.

"Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом", – наголосив Зеленський.

Також повідомляли, що Зеленський в ході зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо домовився про обмін візитами.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.