Зеленский рассказал, о чем говорил с Туском в кулуарах саммита в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с польским премьером Дональдом Туском, которая состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Об этом украинский президент написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, он рассказал Туску о переговорах ради справедливого мира.

"Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч", – подчеркнул президент.

Отдельно говорили о Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которую в этом году примет Польша.

Также на встрече речь шла о работе над добрососедскими отношениями в регионе и контактах с партнерами.

"Благодарю Польшу за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время", – подчеркнул Зеленский.

Также сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо договорился об обмене визитами.

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.