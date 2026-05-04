Зеленский рассказал, о чем говорил с Туском в кулуарах саммита в Ереване
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с польским премьером Дональдом Туском, которая состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Об этом украинский президент написал в своем X, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Зеленский, он рассказал Туску о переговорах ради справедливого мира.
"Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч", – подчеркнул президент.
Отдельно говорили о Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которую в этом году примет Польша.
Также на встрече речь шла о работе над добрососедскими отношениями в регионе и контактах с партнерами.
"Благодарю Польшу за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время", – подчеркнул Зеленский.
Также сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо договорился об обмене визитами.
Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.