Прем'єр Чехії обурився вироком соратниці у справі, де проти нього зупинене розслідування

Прем’єр-міністр Чехії, лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш назвав упередженим вирок проти євродепутатки своєї партії Яни Надьової – у справі, де проти нього самого зупинене розслідування.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Бабіш назвав політизованим і несправедливим вирок щодо євродепутатки Яни Надьової у справі щодо компанії "Лелече гніздо", де він також є фігурантом.

"Ми не винні – про це сказали багато свідків. Ніхто нічого не ховав, субсидія була надана законно… Не можу назвати це інакше як провалом правосуддя… і ліквідацією політичного опонента", – заявив прем’єр Чехії.

Муніципальний суд Праги засудив Надьову до 3-річного умовного терміну з 5-річним випробувальним періодом та штрафу на 500 тисяч крон за шахрайство із субсидіями та завдання шкоди фінансовим інтересам ЄС. Вирок ще може бути оскаржений у суді вищої інстанції.

Андрей Бабіш також є фігурантом справи, проте у березні Палата депутатів не дала згоди на притягнення його до відповідальності, у зв’язку з чим подальші процесуальні дії зупинено.

Звинувачення стосуються маніпуляцій з правами власності на компанію "Лелече гніздо" і її відокремленням від холдингу Бабіша Agrofert, аби вона відповідала умовам отримання європейських грантів для малого й середнього бізнесу. Розслідування триває вже близько 10 років.

У минулому суд спершу зняв звинувачення з Бабіша та Яни Надьової у цій справі.

Перед поверненням на прем’єрську посаду Бабіш відмовився від свого багатомільярдного холдингу Agrofert, щоб позбутися конфлікту інтересів.