Премьер Чехии возмутился приговором соратнице по делу, где против него остановлено расследование

Новости — Понедельник, 4 мая 2026, 16:37 — Мария Емец

Премьер-министр Чехии, лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш назвал предвзятым приговор против евродепутата своей партии Яны Надьовой – по делу, где против него самого остановлено расследование.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Бабиш назвал политизированным и несправедливым приговор в отношении евродепутата Яны Надьовой по делу о компании "Гнездо аиста", где он также является фигурантом.

"Мы не виноваты – об этом сказали многие свидетели. Никто ничего не прятал, субсидия была предоставлена законно... Не могу назвать это иначе как провалом правосудия... и ликвидацией политического оппонента", – заявил премьер Чехии.

Муниципальный суд Праги приговорил Надьову к 3-летнему условному сроку с 5-летним испытательным периодом и штрафу на 500 тысяч крон за мошенничество с субсидиями и нанесение ущерба финансовым интересам ЕС. Приговор еще может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Андрей Бабиш также является фигурантом дела, однако в марте Палата депутатов не дала согласия на привлечение его к ответственности, в связи с чем дальнейшие процессуальные действия остановлены.

Обвинения касаются манипуляций с правами собственности на компанию "Гнездо аиста" и ее отделением от холдинга Бабиша Agrofert, чтобы она соответствовала условиям получения европейских грантов для малого и среднего бизнеса. Расследование продолжается уже около 10 лет.

Перед возвращением на премьерский пост Бабиш отказался от своего многомиллиардного холдинга Agrofert, чтобы избавиться от конфликта интересов.

Чехия
