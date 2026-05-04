Фицо ожидает межправительственных консультаций Украины и Словакии в следующем месяце

Межправительственные консультации Украины и Словакии могут состояться до конца июня в Киеве или Братиславе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил словацкий премьер Робер Фицо после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ереване, передает TASR.

Премьер Словакии заявил, что совместные переговоры правительств двух стран являются наилучшим форматом для продолжения сотрудничества. Фицо также рассказал о "гибкости" украинского президента в вопросе места проведения консультаций.

"Мне показалось, что президент Зеленский был достаточно гибким в этом вопросе, поэтому мы, пожалуй, попробуем организовать эту встречу в Братиславе. Посмотрим, какой будет реакция", – сказал он.

По словам Фицо, на повестке дня межправительственных консультаций могут быть вопросы дорожного сообщения между странами и расширения пограничных переходов.

"Однажды война закончится, и Украина станет интересным рынком, то есть любое сообщение – железнодорожное, авиационное, автомобильное – будет очень полезным", – отметил он.

Премьер Словакии подчеркнул, что Братислава по-прежнему не планирует предоставлять Украине военную помощь.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Ереване договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо об обмене визитами.

На днях Фицо также заявил, что несмотря на разногласия в некоторых вопросах, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.