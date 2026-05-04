Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: дружня та цікава розмова

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи свою першу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що це була "дружня та цікава розмова".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Грузії наводить Interpressnews.

Кобахідзе не став розкривати подробиць того, що він обговорював на зустрічі з українським президентом.

"Про зміст нічого сказати не можу, оскільки це була зустріч у закритому форматі, проте загалом можу сказати, що розмова між нами була дружньою та цікавою", – зазначив він.

За словами грузинського прем’єра, ініціатором зустрічі став саме Зеленський.

"Президент сам висловив цю ініціативу, ми негайно підтвердили свою готовність і обговорили двосторонні відносини... Україна для нас дружня країна, у нас традиційна історична дружба, що пов'язує наші країни та наші народи, ми маємо це максимально берегти, і це той дух, який я поділив із президентом, про деталі говорити не можу", – додав Кобахідзе.

Перша зустріч між Зеленським і Кобахідзе відбулась на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Нагадаємо, Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

Відносини між офіційним Києвом і Тбілісі останніми роками залишаються вкрай складними – серед іншого, через позицію керівної "Грузинської мрії" щодо російсько-української війни та постійні звинувачення про нібито плани "зробити Грузію другим фронтом".