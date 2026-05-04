Премьер Грузии о встрече с Зеленским: дружеская и интересная беседа

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, комментируя свою первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что это была "дружеская и интересная беседа".

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Грузии приводит Interpressnews.

Кобахидзе не стал раскрывать подробностей того, что он обсуждал на встрече с украинским президентом.

"О содержании ничего сказать не могу, поскольку это была встреча в закрытом формате, однако в целом могу сказать, что беседа между нами была дружеской и интересной", – отметил он.

По словам грузинского премьера, инициатором встречи выступил именно Зеленский.

"Президент сам высказал эту инициативу, мы немедленно подтвердили свою готовность и обсудили двусторонние отношения... Украина для нас дружественная страна, у нас традиционная историческая дружба, связывающая наши страны и наши народы, мы должны это максимально беречь, и это тот дух, которым я поделился с президентом, о деталях говорить не могу", – добавил Кобахидзе.

Первая встреча между Зеленским и Кобахидзе состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Напомним, Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

Отношения между официальным Киевом и Тбилиси в последние годы остаются крайне сложными – среди прочего, из-за позиции правящей "Грузинской мечты" по поводу российско-украинской войны и постоянных обвинений в якобы планах "сделать Грузию вторым фронтом".