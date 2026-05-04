В Германии не считают, что США отказались от развертывания ракет дальнего действия в стране

В Министерстве обороны Германии убеждены, что решение администрации США вывести часть войск из страны не повлечет за собой отмену планов по развертыванию ракет дальнего действия Tomahawk.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

В Минобороны заявили, что Соединенные Штаты не отменили реализацию плана, разработанного во время президентства Джо Байдена, по развертыванию батальона дальнобойных ракет Tomahawk в Германии.

Этот комментарий прозвучал после того, как в субботу Вашингтон объявил о сокращении своего военного присутствия в Германии на 5000 солдат, что было интерпретировано как отмена запланированного развертывания.

"Мы не говорим об окончательной отмене… Оружие должно было быть размещено (в Германии – ред.) и вполне может там оказаться", – сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что европейские страны уже разрабатывают планы по закупке систем вооружения, которые бы восполнили этот пробел, на случай, если США отменят эти планы.

На фоне этих сообщений эксперт по вопросам обороны правящей немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал к совместной разработке украинско-европейских ракет.

Ранее немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что в Европе не возникнет никаких пробелов в потенциале сдерживания НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

По данным СМИ, Соединенные Штаты в рамках объявленного сокращения военного контингента в Германии выведут 5 тысяч военнослужащих бригады Stryker в Фильзек, что в федеральной земле Бавария.