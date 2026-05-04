Квітень у Франції став одним з найпосушливіших за майже 70 років

Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 18:44 — Марія Ємець

Квітень 2026 року став для Франції четвертим найпосушливішим за майже 70 років. 

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це йдеться у звіті національного метеорологічного агентства за квітень.

Квітень 2026 року позначився "майже повною" відсутністю дощу, внаслідок чого спостерігається значна сухість грунтів – на рівні, притаманному для червня, а не квітня. 

Дефіцит опадів сягнув 70% відносно сезонних норм 1991-2020 років. Із зареєстрованими показниками минулий квітень виявився 4-м найпосушливішим від початку регулярних спостережень у 1959 році, а для окремих департаментів став рекордно посушливим. 

Дощі на початку травня мають покращити ситуацію зі зволоженням грунту. 

Температури у квітні були в середньому на 2-3 градуси вищими навіть за відносно нещодавні середні норми 1991-2020 років. 

