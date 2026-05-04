Апрель во Франции стал одним из самых засушливых за почти 70 лет

Апрель 2026 года стал для Франции четвертым самым засушливым за почти 70 лет.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете национального метеорологического агентства за апрель.

Апрель 2026 года ознаменовался "почти полным" отсутствием дождей, в результате чего наблюдается значительная сухость почв – на уровне, характерном для июня, а не апреля.

Дефицит осадков достиг 70% по отношению к сезонным нормам 1991–2020 годов. По зарегистрированным показателям прошедший апрель оказался 4-м самым засушливым с начала регулярных наблюдений в 1959 году, а для отдельных департаментов стал рекордно засушливым.

Дожди в начале мая должны улучшить ситуацию с увлажнением почвы.

Температуры в апреле были в среднем на 2-3 градуса выше даже относительно недавних средних норм 1991-2020 годов.

