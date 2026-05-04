Апрель во Франции стал одним из самых засушливых за почти 70 лет
Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете национального метеорологического агентства за апрель.
Апрель 2026 года ознаменовался "почти полным" отсутствием дождей, в результате чего наблюдается значительная сухость почв – на уровне, характерном для июня, а не апреля.
Дефицит осадков достиг 70% по отношению к сезонным нормам 1991–2020 годов. По зарегистрированным показателям прошедший апрель оказался 4-м самым засушливым с начала регулярных наблюдений в 1959 году, а для отдельных департаментов стал рекордно засушливым.
Дожди в начале мая должны улучшить ситуацию с увлажнением почвы.
Температуры в апреле были в среднем на 2-3 градуса выше даже относительно недавних средних норм 1991-2020 годов.
