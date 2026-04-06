Безкоштовні насадки для кожного дому: Кіпр готується до дефіциту води влітку

Кіпр впроваджує план заходів для забезпечення стабільного водопостачання цього літа та запобігання примусовим відключенням води під час посухи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Cyprus Mail.

Директорка Департаменту водного господарства (WDD) Іліана Тофа у понеділок повідомила агентству CNA, що головною метою відомства та місцевої влади є скорочення споживання води на 10%.

Однією з ключових ініціатив стане безкоштовне розповсюдження спеціальних водозберігаючих насадок для кранів та душових лійок: кожне домогосподарство отримає конверт із чотирма насадками для кранів та двома для душу.

За словами посадовиці, ці пристрої дозволяють зменшити використання води на 30–50%, що не лише допомагає стратегічним цілям держави, а й суттєво економить кошти громадян.

Окрім роботи з населенням, департамент співпрацює з регіональними організаціями самоврядування для мінімізації втрат у мережах.

Важливим етапом став запуск на повну потужність опріснювальної станції в Лімасолі, яка приєдналася до вже діючих об’єктів у Кіссонерзі та Моні.

План відомства розрахований на три роки і включає розвиток інфраструктури та адаптацію населення до умов кліматичних змін.

Тофа підкреслила, що зміна споживчої поведінки є вирішальною, а відключення води розглядаються лише як крайній захід, якого вдасться уникнути, якщо проєкти будуть реалізовані, а громадяни дотримуватимуться плану економії.

Нагадаємо, у лютому зв’язку з посухою влада Кіпру закликала жителів скоротити споживання води на 10%, що еквівалентно двом хвилинам використання проточної води щодня.

Між тим Кіпр лідирує у ЄС за якістю води у місцях для купання.