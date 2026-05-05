Навіщо Трамп скорочує війська США у Європі та чому це не викликало паніки у столицях ЄС

Новина про виведення частини військ США з Німеччини сколихнула минулої суботи посадовців по обидва боки Атлантики.

Заява Дональда Трампа пролунала відразу після його публічного обурення німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом – за те, що німецький лідер розкритикував стратегію США у війні проти Ірану. Точніше, її відсутність.

Але мотиви виведення військ США з Німеччини – значно глибші.

Далі – стислий її виклад.

Нині на території Німеччини залишається найбільший у Європі контингент, який поки становить 35–39 тисяч військових США (із 68 тисяч у Європі загалом).

Війна в Ірані добре показала залежність американських операцій від потреби посадки та дозаправки у Європі. Відмова низки європейських країн допустити літаки США на свої авіабази для участі в іранській кампанії стала болючою для Пентагону. Але примітно, що якраз Німеччина такий дозвіл дала.

Причини рішення про виведення частини військ сягають ще першої каденції Трампа.

Тоді він пропонував значно більше скорочення контингенту в цій країні – на 9 500 військовослужбовців. Глава Білого дому аргументував це рішення недостатніми витратами Німеччини на оборону, які тоді не дотягували до цільового для НАТО 2% ВВП.

План Трампа полягав у тому, щоб передислокувати частину військ назад до США, а решту перенаправити до таких країн, як Польща та Італія. Зрештою, втіленню цієї ідеї завадило обрання президентом демократа Джо Байдена, який скасував рішення попередника.

Тепер Трамп не може пов’язати своє рішення з оборонними витратами Німеччини – в останні роки країна збільшила ці видатки до 2% ВВП і планує наблизитися до нового цільового показника НАТО у 3,5% до 2029 року.

Тож наразі ситуація виглядає так, що публічна перепалка з Мерцом щодо Ірану лише прискорила те, про що говорили ще до переобрання Трампа. США розпочали глобальну переорієнтацію своїх ресурсів, і Європа зараз – далеко не перший пріоритет.

Ідеологом та архітектором нової військової стратегії Сполучених Штатів став заступник міністра оборони з політичних питань Елбрідж Колбі.

Вплив заступника шефа Пентагону на ці рішення є беззаперечним. Попри це, було би помилкою вважати його через це проросійським гравцем в адміністрації Трампа. Бачення Колбі аж ніяк не полягає у симпатіях до Росії чи прагненні поразки України – просто цій війні немає місця серед ключових пріоритетів США.

Свій підхід Колбі виклав у написаній ще 2021 року книзі "Стратегія заперечення: американська оборона в епоху конфлікту великих держав", яка визначає Європу "вторинним" театром дій для США.

Первинним і ключовим театром для американців стає Тихоокеанський регіон.

На зустріч міністрів оборони НАТО у лютому цього року Колбі заявив, що "Європа повинна мати перевагу сил, необхідних для стримування та, за необхідності, відбиття звичайної агресії в Європі".

За даними CBS News, частина солдатів, яких повернуть з Німеччини, може бути передислокована саме в Індо-Тихоокеанський регіон.

Схоже, Берлін готувався до виведення американських військ. За даними The Wall Street Journal, Німеччина бере активну участь у підготовці до створення "європейського НАТО". А також готується до ширшої ролі в керівництві Альянсу – у лютому Борис Пісторіус анонсував, що Берлін висуне свого кандидата на другу за важливістю військову посаду в НАТО.

Все це свідчить про дедалі більше усвідомлення Європою глибини стратегічного зсуву у відносинах зі США.

