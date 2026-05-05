Зачем Трамп сокращает войска США в Европе и почему это не вызвало паники в столицах стран ЕС

Новость о выводе части войск США из Германии в минувшую субботу всколыхнула чиновников по обе стороны Атлантики.

Заявление Дональда Трампа прозвучало сразу после его публичного возмущения немецким канцлером Фридрихом Мерцем – за то, что немецкий лидер раскритиковал стратегию США в войне против Ирана. Точнее, ее отсутствие.

Но мотивы вывода войск США из Германии – гораздо глубже.

О деталях решения и том, что за ним стоит, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук

Сейчас на территории Германии остается крупнейший в Европе контингент, который пока составляет 35–39 тысяч военнослужащих США (из 68 тысяч в Европе в целом).

Война в Иране наглядно продемонстрировала зависимость американских операций от необходимости посадки и дозаправки в Европе. Отказ ряда европейских стран допустить самолеты США на свои авиабазы для участия в иранской кампании стал болезненным ударом для Пентагона. Но примечательно, что именно Германия дала такое разрешение.

Причины решения о выводе части войск уходят корнями еще в первый срок Трампа.

Тогда он предлагал гораздо большее сокращение контингента в этой стране – на 9 500 военнослужащих. Глава Белого дома аргументировал это решение недостаточными расходами Германии на оборону, которые тогда не дотягивали до целевого для НАТО показателя в 2% ВВП.

План Трампа заключался в том, чтобы передислоцировать часть войск обратно в США, а остальные перенаправить в такие страны, как Польша и Италия. В конечном итоге, реализации этой идеи помешало избрание президентом демократа Джо Байдена, который отменил решение своего предшественника.

Теперь Трамп не может связать свое решение с оборонными расходами Германии – в последние годы страна увеличила эти расходы до 2% ВВП и планирует приблизиться к новому целевому показателю НАТО в 3,5% к 2029 году.

Поэтому в настоящее время ситуация складывается так, что публичная перепалка с Мерцем по поводу Ирана лишь ускорила то, о чём говорили ещё до переизбрания Трампа. США приступили к глобальной переориентации своих ресурсов, и Европа сейчас – далеко не главный приоритет.

Идеологом и архитектором новой военной стратегии Соединенных Штатов стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

Влияние заместителя главы Пентагона на эти решения неоспоримо. Несмотря на это, было бы ошибкой считать его из-за этого пророссийским игроком в администрации Трампа. Видение Колби отнюдь не заключается в симпатиях к России или стремлении к поражению Украины – просто этой войне нет места среди ключевых приоритетов США.

Свой подход Колби изложил в написанной еще в 2021 году книге "Стратегия отрицания: американская оборона в эпоху конфликта великих держав", которая определяет Европу как "второстепенный" театр действий для США.

Основным и ключевым театром военных действий для американцев становится Тихоокеанский регион.

На встрече министров обороны НАТО в феврале этого года Колби заявил, что "Европа должна иметь преимущество сил, необходимых для сдерживания и, при необходимости, отражения обычной агрессии в Европе".

По данным CBS News, часть солдат, которых вернут из Германии, может быть передислоцирована именно в Индо-Тихоокеанский регион.

Похоже, Берлин готовился к выводу американских войск. По данным The Wall Street Journal, Германия активно участвует в подготовке к созданию "европейского НАТО". А также готовится к более широкой роли в руководстве Альянса – в феврале Борис Писториус анонсировал, что Берлин выдвинет своего кандидата на вторую по важности военную должность в НАТО.

Все это свидетельствует о все большем осознании Европой глубины стратегического сдвига в отношениях с США.

