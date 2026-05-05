Ердоган: Туреччина потрібна Європі більше, ніж Європа Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Європі Туреччина потрібна більше, ніж Туреччині Європа.

Про це він сказав під час звернення до нації після головування на засіданні уряду, повідомляє турецька агенція Anadolu, передає "Європейська правда".

Ердоган закликав ЄС утриматися від дій та риторики, які можуть підірвати "конструктивну позицію", яку, на його думку, Брюссель повинен високо оцінювати.

"Не слід забувати, що Туреччина вже не та, що раніше, і що світ більше не обмежується сферою впливу західних держав", – сказав він.

Він також закликав ЄС визнати, що без Туреччини як повноправного члена він не може бути глобальним гравцем або центром тяжіння.

"Стратегічна короткозорість ЄС щодо Туреччини на жаль, зберігається, і це досить помітно у багатьох інституціях", – стверджує Ердоган.

За його словами, питання не в тому, де стоїть Анкара, а в тому, де Брюссель бачить себе в майбутньому. На думку Ердогана, Європа потребує Туреччини більше, ніж Туреччина потребує Європи.

"Завтра ця потреба ще більше зросте", – сказав він.

Він вказав, що відносини Туреччини з ЄС покращилися з 2015 року, частково завдяки хвилі нелегальної міграції, спричиненої громадянською війною в Сирії.

Втім, на його думку, ЄС не зміг зберегти динаміку у відносинах, оскільки запізнився та неохоче надавав Туреччині необхідну допомогу після спроби державного перевороту 15 липня 2016 року.

"Ми не є країною, про існування якої згадують лише тоді, коли це потрібно, до дверей якої стукають лише в разі потреби, а в інший час її відсувають убік. Ми не є і ніколи не будемо такою країною", – додав він.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Попри це, Туреччина формально залишається кандидатом на членство в ЄС.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

У лютому європейська комісарка з питань розширення Марта Кос їздила до Туреччини з метою поглибити двосторонні відносини. Вона зазначила, що країна є важливим партнером ЄС, зокрема у питанні завершення війни в Україні.