Эрдоган: Турция нужна Европе больше, чем Европа Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Европа нуждается в Турции больше, чем Турция в Европе.

Об этом он заявил в обращении к нации после председательства на заседании правительства, сообщает турецкое агентство Anadolu, передает "Европейская правда".

Эрдоган призвал ЕС воздержаться от действий и риторики, которые могут подорвать "конструктивную позицию", которую, по его мнению, Брюссель должен высоко ценить.

"Не следует забывать, что Турция уже не та, что раньше, и что мир больше не ограничивается сферой влияния западных государств", – сказал он.

Он также призвал ЕС признать, что без Турции как полноправного члена он не может быть глобальным игроком или центром притяжения.

"Стратегическая близорукость ЕС в отношении Турции, к сожалению, сохраняется, и это довольно заметно во многих институтах", – утверждает Эрдоган.

По его словам, вопрос не в том, где стоит Анкара, а в том, где Брюссель видит себя в будущем. По мнению Эрдогана, Европа нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Европе.

"Завтра эта потребность еще больше возрастет", – сказал он.

Он указал, что отношения Турции с ЕС улучшились с 2015 года, отчасти благодаря волне нелегальной миграции, вызванной гражданской войной в Сирии.

Впрочем, по его мнению, ЕС не смог сохранить динамику в отношениях, поскольку опоздал и неохотно оказывал Турции необходимую помощь после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

"Мы не являемся страной, о существовании которой вспоминают только тогда, когда это нужно, в двери которой стучат только в случае необходимости, а в остальное время ее отодвигают в сторону. Мы не являемся и никогда не будем такой страной", – добавил он.

Напомним, Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако в 2016 году процесс остановился. Прогресс Турции в евроинтеграции затормозился из-за ряда факторов, в частности из-за опасений по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Несмотря на это, Турция формально остается кандидатом на членство в ЕС.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

В феврале европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила Турцию с целью углубления двусторонних отношений. Она отметила, что страна является важным партнером ЕС, в частности в вопросе завершения войны в Украине.