У Латвії розпочинаються військові навчання за участю 4700 військовослужбовців

5 травня в Латвії розпочинаються військові навчання механізованої піхотної бригади сухопутних військ "Кришталева стріла 2026" та навчання багатонаціональної бригади НАТО в Латвії Spring Warrior, у яких візьмуть участь 4700 військовослужбовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Під час навчань "Кришталева стріла 2026" військовослужбовці вдосконалюватимуть планування та виконання операцій на рівні бригади, відпрацьовуючи повномасштабні оборонні операції в умовах конвенційної війни на реальній місцевості.

Навчальні завдання виконуватимуться в умовах, максимально наближених до реальної ситуації. Особлива увага буде приділена вдосконаленню бойових можливостей, синхронізації дій підрозділів та інтеграції систем безпілотних літальних апаратів.

Також підрозділи тренуватимуть навички спостереження, взаємну інтеграцію кінетичних можливостей та операції з евакуації постраждалих у співпраці зі Службою невідкладної медичної допомоги.

Навчання Spring Warrior багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проводить для відпрацювання злагодженості підрозділів під час оборонних операцій. У рамках навчань будуть вдосконалюватися розгортання сил, постачання, командування та управління на різних територіях по всій Латвії.

У навчаннях "Кришталева стріла 2026" візьмуть участь близько 2500 військовослужбовців та 500 одиниць техніки. У навчаннях Spring Warrio" візьмуть участь понад 2200 військовослужбовців та близько 300 одиниць техніки різного типу.

Під час навчань по всій Латвії спостерігатиметься пересування військової техніки та військовослужбовців, а також використовуватимуться безпілотні літальні апарати.

Навчання триватимуть до 15 травня.

У понеділок, 4 травня, в Естонії розпочались військові навчання "Весняний шторм 2026", які триватимуть майже місяць.

А у Литві розпочалися головні польові тактичні навчання піхоти "Залізний вовк 2026".