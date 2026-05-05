В Латвии начинаются военные учения с участием 4700 военнослужащих

5 мая в Латвии начинаются военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск "Хрустальная стрела 2026" и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии Spring Warrior, в которых примут участие 4700 военнослужащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Во время учений "Хрустальная стрела 2026" военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциональной войны на реальной местности.

Учебные задачи будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений и интеграции систем беспилотных летательных аппаратов.

Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи.

Учения Spring Warrior проводит многонациональная бригада НАТО в Латвии для отработки слаженности подразделений во время оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии.

В учениях "Хрустальная стрела 2026" примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники. В учениях Spring Warrior примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа.

Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты.

Учения продлятся до 15 мая.

В понедельник, 4 мая, в Эстонии начались военные учения "Весенний шторм 2026", которые продлятся почти месяц.

А в Литве начались главные полевые тактические учения пехоты "Железный волк 2026".