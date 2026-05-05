Литва закликала ЄС готувати відповідь на нові митні погрози Трампа

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтіекунас закликав Європейський Союз продовжувати переговори з США, одночасно готуючи контрзаходи у відповідь на нові погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передає LRT, пише "Європейська правда".

Вайтіекунас сказав, що ЄС потрібно враховувати, що така ситуація триватиме протягом усього терміну повноважень президента Трампа.

"Ми мусимо знайти заходи у відповідь на ці мита. Ми маємо вести переговори", – сказав він.

Як відомо, 1 травня Трамп оголосив, що підвищить тарифи на автомобілі з Європейського Союзу до 25% попри угоду про торгівлю, укладену минулого літа.

Він пояснив, що його рішення також спрямоване на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Попередня тарифна ставка на автомобілі, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%. Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.