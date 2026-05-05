Литва призвала ЕС подготовить ответ на новые таможенные угрозы Трампа

Министр финансов Литвы Криступас Вайтиекунас призвал Европейский Союз продолжать переговоры с США, одновременно готовя контрмеры в ответ на новые угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе.

Вайтиекунас сказал, что ЕС нужно учитывать, что такая ситуация будет продолжаться в течение всего срока полномочий президента Трампа.

"Мы должны найти меры в ответ на эти пошлины. Мы должны вести переговоры", – сказал он.

Как известно, 1 мая Трамп объявил, что повысит тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25% вопреки торговому соглашению, заключенному прошлым летом.

Он пояснил, что его решение также направлено на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

Предыдущая тарифная ставка на автомобили, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.