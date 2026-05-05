ЗМІ: розвідка США не помітила значних змін в ядерному потенціалі Ірану

Оцінки розвідки США вказують на те, що час, необхідний Ірану для створення ядерної зброї, не змінився з минулого літа, коли аналітики оцінили, що американо-ізраїльський удар відсунув цей термін на рік.

Про це стало відомо Reuters від трьох джерел, обізнаних у цьому питанні, передає "Європейська правда".

Оцінки ядерної програми Тегерана залишаються в цілому незмінними навіть після двох місяців війни, яку президент США Дональд Трамп розпочав частково для того, щоб зупинити Ісламську Республіку від розробки ядерної бомби.

Останні атаки США та Ізраїлю, що розпочалися 28 лютого, були спрямовані на звичайні військові цілі, але Ізраїль завдав ударів по ряду важливих ядерних об'єктів.

Незмінні терміни вказують на те, що для значного гальмування ядерної програми Тегерана може знадобитися знищення або вивезення залишків запасів високозбагаченого урану (ВЗУ) Ірану.

Американські розвідувальні агентства ще до 12-денної війни в червні дійшли висновку, що Іран, ймовірно, може виробити достатню кількість урану збройової якості для створення бомби та побудувати її приблизно за три-шість місяців, повідомили два джерела, які попросили залишитися анонімними, щоб обговорити інформацію американської розвідки.

Після червневих ударів США по ядерних комплексах в Натанзі, Фордо та Ісфахані, за оцінками розвідки США, цей термін збільшився до приблизно дев'яти місяців – року, повідомили два джерела та особа, обізнана з цими оцінками.

Атаки знищили або серйозно пошкодили три заводи зі збагачення урану, які, як відомо, працювали на той час. Однак ядерний наглядовий орган ООН не зміг перевірити місцезнаходження близько 440 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Він вважає, що приблизно половина цього обсягу зберігалася в комплексі підземних тунелів у Ядерному дослідницькому центрі Ісфагана, але не зміг це підтвердити, оскільки інспекції були призупинені.

"Операція "Опівнічний молот" знищила ядерні об’єкти Ірану, а операція "Епічна лють" розвинула цей успіх, знищивши оборонну промислову базу Ірану, яку вони колись використовували як захисний щит у своїх прагненнях до ядерної зброї", – сказала речниця Білого дому Олівія Уельс, маючи на увазі червневу операцію та останню війну, що розпочалася в лютому.

На думку деяких аналітиків, незмінні оцінки можуть також бути пов'язані з відсутністю значних ядерних об'єктів, які можна було б легко та безпечно знищити після військової операції, що відбулася в червні.

Останніми тижнями американські посадовці розглядали небезпечні операції, які б суттєво перешкодили ядерним зусиллям Ірану. Ці варіанти включають наземні рейди з метою вилучення високозбагаченого урану, який, як вважається, зберігається в комплексі тунелів на об'єкті в Ісфахані.

Іран неодноразово заперечував, що прагне створити ядерну зброю. Агентства розвідки США та МАГАТЕ стверджують, що Тегеран припинив розробку боєголовок у 2003 році, хоча деякі експерти та Ізраїль стверджують, що він таємно зберіг ключові частини програми.

Нагадаємо: 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Свобода" з метою звільнення суден, що застрягли в Ормузькій протоці. Іранське військове командування негайно відповіло, що американські військові будуть атаковані, якщо спробують наблизитися до протоки.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах проєкту "Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

Військові Сполучених Штатів заявили, що у понеділок 4 травня уразили в Ормузькій протоці шість катерів Ірану.