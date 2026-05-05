СМИ: разведка США не заметила значительных изменений в ядерном потенциале Ирана

Оценки разведки США указывают на то, что время, необходимое Ирану для создания ядерного оружия, не изменилось с прошлого лета, когда аналитики пришли к выводу, что американо-израильский удар отодвинул этот срок на год.

Об этом стало известно Reuters от трех источников, осведомленных в этом вопросе, передает "Европейская правда".

Оценки ядерной программы Тегерана остаются в целом неизменными даже после двух месяцев войны, которую президент США Дональд Трамп начал частично для того, чтобы остановить Исламскую Республику от разработки ядерной бомбы.

Последние атаки США и Израиля, начавшиеся 28 февраля, были направлены на обычные военные цели, но Израиль нанес удары по ряду важных ядерных объектов.

Неизменные сроки указывают на то, что для значительного торможения ядерной программы Тегерана может потребоваться уничтожение или вывоз остатков запасов высокообогащенного урана (ВОУ) Ирана.

Американские разведывательные агентства еще до 12-дневной войны в июне пришли к выводу, что Иран, вероятно, может произвести достаточное количество урана оружейного качества для создания бомбы и построить ее примерно за три-шесть месяцев, сообщили два источника, которые попросили остаться анонимными, чтобы обсудить информацию американской разведки.

После июньских ударов США по ядерным комплексам в Натанзе, Фордо и Исфахане, по оценкам разведки США, этот срок увеличился примерно до девяти месяцев – года, сообщили два источника и лицо, знакомое с этими оценками.

Атаки уничтожили или серьезно повредили три завода по обогащению урана, которые, как известно, работали в то время. Однако ядерный надзорный орган ООН не смог проверить местонахождение около 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. Он считает, что примерно половина этого объема хранилась в комплексе подземных туннелей в Ядерном исследовательском центре Исфахана, но не смог это подтвердить, поскольку инспекции были приостановлены.

"Операция "Полуночный молот" уничтожила ядерные объекты Ирана, а операция "Эпическая ярость" развила этот успех, уничтожив оборонную промышленную базу Ирана, которую они когда-то использовали в качестве защитного щита в своих стремлениях к ядерному оружию", – сказала пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс, имея в виду июньскую операцию и последнюю войну, начавшуюся в феврале.

По мнению некоторых аналитиков, неизменные оценки могут также быть связаны с отсутствием значительных ядерных объектов, которые можно было бы легко и безопасно уничтожить после военной операции, состоявшейся в июне.

В последние недели американские чиновники рассматривали рискованные операции, которые существенно помешали бы ядерным усилиям Ирана. Эти варианты включают наземные рейды с целью изъятия высокообогащенного урана, который, как считается, хранится в комплексе туннелей на объекте в Исфахане.

Иран неоднократно отрицал, что стремится создать ядерное оружие. Разведывательные агентства США и МАГАТЭ утверждают, что Тегеран прекратил разработку боеголовок в 2003 году, хотя некоторые эксперты и Израиль утверждают, что он тайно сохранил ключевые части программы.

