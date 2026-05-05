У ЄС зафіксували стрімке зростання сексуальних злочинів

У Європейському Союзі різко зросла кількість повідомлень про зґвалтування та сексуальне насильство.

Про це свідчать останні дані Євростату, передає Euronews, пише "Європейська правда".

За останніми даними Євростату, у 2024 році поліція зафіксувала в ЄС понад 256 тисяч випадків сексуального насильства, з яких 38% становили зґвалтування.

Порівняно з 2023 роком кількість випадків сексуального насильства зросла на 5%, а зґвалтувань – на 7%.

Як зазначається, у 2024 році найбільшу кількість повідомлень про сексуальне насильство та зґвалтування зафіксували у Франції, Німеччині та Швеції, а найменшу – на Кіпрі, Мальті та в Литві.

Дані свідчать, що у період з 2014 по 2024 рік кількість злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством, зросла на 94%, а кількість зґвалтувань – на 150%.

Протягом цього періоду кількість злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством, щорічно зростала в середньому майже на 10%, а кількість зґвалтувань – на 7%.

Парламент Норвегії у червні 2025 року підтримав посилення кримінального законодавства, яке закріплює принцип "тільки так означає так" – тобто секс без явної згоди вважатиметься зґвалтуванням.

Наприкінці жовтня минулого року парламент Франції остаточно схвалив закон, який додає поняття згоди в юридичне визначення зґвалтування після резонансного судового процесу щодо Жизель Пеліко, яка роками зазнавала сексуального насильства.