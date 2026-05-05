В ЕС зафиксировали стремительный рост сексуальных преступлений

В Европейском Союзе резко возросло количество сообщений об изнасилованиях и сексуальном насилии.

Об этом свидетельствуют последние данные Евростата, передаёт Euronews, пишет "Европейская правда".

По последним данным Евростата, в 2024 году полиция зафиксировала в ЕС более 256 тысяч случаев сексуального насилия, из которых 38% составляли изнасилования.

По сравнению с 2023 годом количество случаев сексуального насилия выросло на 5%, а изнасилований – на 7%.

Как отмечается, в 2024 году наибольшее количество сообщений о сексуальном насилии и изнасиловании зафиксировали во Франции, Германии и Швеции, а наименьшее – на Кипре, Мальте и в Литве.

Данные свидетельствуют, что в период с 2014 по 2024 год число преступлений, связанных с сексуальным насилием, выросло на 94%, а количество изнасилований – на 150%.

В течение этого периода количество преступлений, связанных с сексуальным насилием, ежегодно росло в среднем почти на 10%, а количество изнасилований – на 7%.

Парламент Норвегии в июне 2025 года поддержал ужесточение уголовного законодательства, которое закрепляет принцип "только так значит так" – то есть секс без явного согласия будет считаться изнасилованием.

В конце октября прошлого года парламент Франции окончательно одобрил закон, добавляющий понятие согласия в юридическое определение изнасилования после резонансного судебного процесса в отношении Жизель Пелико, которая годами подвергалась сексуальному насилию.