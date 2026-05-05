У Єревані проходить перший в історії саміт Вірменія-ЄС

Новини — Вівторок, 5 травня 2026, 10:30 — Іванна Костіна

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав чітким сигналом прагнення до налагодження взаємодії проведення першого в історії саміту Вірменія-ЄС.

Про це він сказав, відкриваючи саміт, передає "Європейська правда".

Напередодні у Єревані завершився саміт Європейської політичної спільноти.

"Але сьогодні ми переживаємо ще один надзвичайно важливий історичний момент – перший в історії саміт між Європейським Союзом та Вірменією. Це є чітким сигналом того, як ЄС прагне налагодити взаємодію з Вірменією", – сказав Кошта.

За його словами, зараз Вірменія переживає новий імпульс миру, зміцнення демократичного режиму.

"Це, звичайно, є сприятливим середовищем для розвитку наших двосторонніх відносин. Стратегічна програма партнерства між Європейським Союзом та Вірменією була ухвалена в грудні минулого року, і з того часу ми зміцнюємо наші відносини", – зазначив глава Євроради.

Також він згадав про тісну співпрацю у сферах безпеки та оборони, від Європейського фонду миру до спільних зусиль проти гібридних загроз.

"Ви можете розраховувати на те, що ми будемо працювати разом і разом будувати нашу спільну долю. І саме тому Європейська комісія та президент фон дер Ляєн, безсумнівно, зосередяться на конкретних результатах цього саміту та на тому, як ми можемо, в рамках нашого стратегічного партнерства, будувати наше спільне майбутнє в мирі та заради процвітання вірменського народу та Європи", – сказав Кошта.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу у квітні заснувала Партнерську місію ЄС у Вірменії (EUPM Armenia) в рамках Спільної політики безпеки та оборони, що є черговим внеском у зусилля, спрямовані на посилення демократичної стійкості Вірменії та її здатності до кризового управління.

Як відомо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС

