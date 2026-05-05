В Ереване проходит первый в истории саммит Армения-ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал четким сигналом стремления к налаживанию взаимодействия проведение первого в истории саммита Армения-ЕС.

Об этом он сказал, открывая саммит, передает "Европейская правда".

Накануне в Ереване завершился саммит Европейского политического сообщества.

"Но сегодня мы переживаем еще один чрезвычайно важный исторический момент – первый в истории саммит между Европейским Союзом и Арменией. Это является четким сигналом того, как ЕС стремится наладить взаимодействие с Арменией", – сказал Кошта.

По его словам, сейчас Армения переживает новый импульс мира, укрепления демократического режима.

"Это, конечно, является благоприятной средой для развития наших двусторонних отношений. Стратегическая программа партнерства между Европейским Союзом и Арменией была принята в декабре прошлого года, и с тех пор мы укрепляем наши отношения", – отметил глава Евросовета.

Также он упомянул о тесном сотрудничестве в сферах безопасности и обороны, от Европейского фонда мира до совместных усилий против гибридных угроз.

"Вы можете рассчитывать на то, что мы будем работать вместе и вместе строить нашу общую судьбу. И именно поэтому Европейская комиссия и президент фон дер Ляйен, несомненно, сосредоточатся на конкретных результатах этого саммита и на том, как мы можем, в рамках нашего стратегического партнерства, строить наше общее будущее в мире и ради процветания армянского народа и Европы", – сказал Кошта.

Напомним, Совет Евросоюза в апреле основал Партнерскую миссию ЕС в Армении (EUPM Armenia) в рамках Общей политики безопасности и обороны, что является очередным вкладом в усилия, направленные на усиление демократической устойчивости Армении и ее способности к кризисному управлению.

Как известно, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.