ЗМІ: топпоcадовиця зовнішньополітичної служби ЄС йде з посади на тлі реформ Каллас

Одна з найвищих посадових осіб Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) має намір залишити свою посаду після трохи більше ніж року перебування на ній.

Про це стало відомо Politico від восьми дипломатів та посадовців, обізнаних із цими планами, передає "Європейська правда".

Белен Мартінес Карбонель має піти у відставку з посади генерального секретаря ЄСЗС. Двоє співрозмовників видання зазначили, що Карбонель уже поділилася цією новиною з колегами.

Іспанська посадовиця, яка працює в ЄСЗС з 2010 року, обійняла посаду генерального секретаря в лютому минулого року. Вона замінила італійця Стефано Санніно, щодо якого ведеться розслідування за підозрою у зловживанні коштами ЄС.

Двоє посадовців повідомили, що Карбонель має обійняти посаду в Латинській Америці. Чоловік Карбонель, Рауль Фуентес Мілані, є послом ЄС у Домініканській Республіці.

У жовтні минулого року команда глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас створила нову високу посаду в службі, завдяки чому деякі з найважливіших обов’язків Карбонель були передані заступнику, зокрема представлення ЄСЗС на зустрічах з урядами та послами.

Мартін Зельмаєр, який був керівником апарату колишнього голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, був фаворитом на цю впливову нову посаду. Однак опір з боку керівництва Європейської комісії зірвав його плани. Натомість Каллас призначила свого співвітчизника, естонця Матті Маасікаса, для нагляду за відносинами з послами, що, за словами одного з посадовців, було "тимчасовим" рішенням.

Один із дипломатів зазначив, що Карбонель довелося балансувати між суперечливими інтересами Європейської служби зовнішніх справ та Європейської комісії. "Вона робить все, що може", – сказав дипломат.

Тим часом один із європейських посадовців прокоментував відхід Карбонель так: "Незрозуміло, чи вона йде за власним бажанням, але я не думаю, що до неї ставилися дуже добре".

Раніше видання Politico писало про напружені стосунки між головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За свідченнями джерел, Каллас позаочі називає фон дер Ляєн "диктаторкою" та скаржиться на обмеження своїх повноважень.

А в лютому стало відомо, що фон дер Ляєн скликала свою команду європейських комісарів на зустріч, щоб спробувати розрядити напружену ситуацію в Єврокомісії та поліпшити їхню роботу.