СМИ: топ-чиновница внешнеполитической службы ЕС уходит с должности на фоне реформ Каллас

Одна из высших должностных лиц Европейской службы внешних действий (ЕСВД) намерена покинуть свою должность после чуть более года пребывания на ней.

Об этом стало известно Politico от восьми дипломатов и должностных лиц, знакомых с этими планами, передает "Европейская правда".

Белен Мартинес Карбонель должна уйти в отставку с должности генерального секретаря ЕСВД. Двое собеседников издания отметили, что Карбонель уже поделилась этой новостью с коллегами.

Испанская чиновница, которая работает в ЕСВД с 2010 года, заняла должность генерального секретаря в феврале прошлого года. Она заменила итальянца Стефано Саннино, в отношении которого ведется расследование по подозрению в злоупотреблении средствами ЕС.

Двое чиновников сообщили, что Карбонель должна занять должность в Латинской Америке. Муж Карбонель, Рауль Фуэнтес Милани, является послом ЕС в Доминиканской Республике.

В октябре прошлого года команда главы внешней политики ЕС Каи Каллас создала новую высокую должность в службе, благодаря чему некоторые из важнейших обязанностей Карбонель были переданы заместителю, в частности представление ЕСВД на встречах с правительствами и послами.

Мартин Зельмайер, который был руководителем аппарата бывшего председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, был фаворитом на эту влиятельную новую должность. Однако сопротивление со стороны руководства Европейской комиссии сорвало его планы. Вместо этого Каллас назначила своего соотечественника, эстонца Матти Маасикаса, для надзора за отношениями с послами, что, по словам одного из чиновников, было "временным" решением.

Один из дипломатов отметил, что Карбонель пришлось балансировать между противоречивыми интересами Европейской службы внешних дел и Европейской комиссии. "Она делает все, что может", – сказал дипломат.

Между тем один из европейских чиновников прокомментировал уход Карбонель так: "Непонятно, уходит ли она по собственному желанию, но я не думаю, что к ней относились очень хорошо".

Ранее издание Politico писало о напряженных отношениях между главным дипломатом ЕС Каей Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По свидетельствам источников, Каллас за глаза называет фон дер Ляйен "диктатором" и жалуется на ограничение своих полномочий.

А в феврале стало известно, что фон дер Ляйен созвала свою команду европейских комиссаров на встречу, чтобы попытаться разрядить напряженную ситуацию в Еврокомиссии и улучшить их работу.