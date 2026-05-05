В Эстонии призвали Россию доказать серьезность намерений прекратить огонь

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на российский удар по украинским регионам на фоне того, как российское Минобороны, в случае "срыва" проведения парада 9 мая в Москве, угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

Как известно, 4 мая российское Минобороны самостоятельно объявило "перемирие" 8–9 мая, а в случае "срыва" проведения парада 9 мая в Москве, пригрозило нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

"Россия просит о прекращении огня для проведения "парада", хотя всего несколько дней назад она запускала ракеты и беспилотники по Украине", – заявил эстонский министр.

Он подчеркнул, что Украина предлагает "настоящее прекращение огня, которое должно начаться уже сегодня вечером".

"Именно сейчас пришло время России продемонстрировать, что она серьезно относится к миру, а не только к символическим "празднованиям", – добавил Тсахкна.

Как известно, в ночь на 5 мая Россия выпустила по Украине 11 баллистических ракет и 164 беспилотника, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек и еще десяток получили ранения; удары были направлены преимущественно на объекты энергетической инфраструктуры во многих регионах.

На днях стало известно, что Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо во время его путешествия в Москву до 9 мая. До этого страны Балтии отказались пропускать словацкий правительственный самолет через свое воздушное пространство.

В Кремле заявили, что словацкий премьер будет среди иностранных гостей военного парада к 9 мая в Москве.

Премьер-министр Словакии заявил, что посетит Москву 9 мая и встретится с российским правителем Владимиром Путиным, но при этом не примет участия в военном параде ко "Дню победы".