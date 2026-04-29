У Кремлі підтвердили участь Фіцо в параді до 9 травня у Москві

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді до 9 травня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив помічник правителя РФ Юрій Ушаков, передають "РИА Новости".

Ушаков підтвердив журналістам, що Фіцо долучитися до "параду Перемоги" у Москві в "числі іноземних гостей". Він не уточнив, хто ще, окрім словацького прем’єра, відвідає Росію 9 травня.

"Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити", – відповів Ушаков на запитання журналістів.

Раніше ЗМІ з посиланням на заяву Фіцо писали, що глава уряду Словаччини вирішив не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня, але не відмовився від своєї поїздки до Росії.

Головною перешкодою для візиту Фіцо до Москви стала позиція балтійських держав – Латвія, Литва та Естонія відмовляються пропускати його літак через свій повітряний простір.

Після цього уряд Словаччини звернувся до Польщі із запитом про дозвіл на проліт літака прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви.

Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір. Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.

Того року Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.