У поліції Латвії кажуть про відсутність підвищених ризиків безпеці 9 травня 

Державна поліція Латвії не має даних, які б вказували на підвищені ризики для безпеки в Латвії 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги, проте правоохоронні органи зберігають пильність і в разі необхідності готові вжити відповідних заходів.

Про це заявив начальник Держполіції Латвії Армандс Рукс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З наближенням 9 травня правоохоронні органи та служби безпеки підтримують регулярні контакти та планують ресурси для забезпечення громадського порядку.

"Цього року 9 травня припадає на вихідний, тому у людей буде більше часу проявити себе, тож робота буде в будь-якому разі", – зазначив начальник поліції.

Рукс закликав людей пам'ятати про те, в "який час ми живемо", і нагадав, що святкування 9 травня часто пов'язане з впливом недружніх країн, а не зі спогадами та вшануванням історичних подій.

В естонській Нарві, що межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні місцевого замку плакат, на якому російського правителя Владіміра Путіна зображено в образі Адольфа Гітлера.

А Берлін планує заборонити радянські, російські і білоруські прапори 8 та 9 травня.