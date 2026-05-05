В полиции Латвии говорят об отсутствии повышенных рисков безопасности 9 мая

Государственная полиция Латвии не имеет данных, которые бы указывали на повышенные риски для безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечают День Победы, однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы принять соответствующие меры.

Об этом заявил начальник Госполиции Латвии Армандс Рукс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы безопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка.

"В этом году 9 мая приходится на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя, поэтому работа будет в любом случае", – отметил начальник полиции.

Рукс призвал людей помнить о том, в "какое время мы живем", и напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий.

В эстонской Нарве, граничащей с Россией, 9 мая планируют разместить на стене местного замка плакат, на котором российский правитель Владимир Путин изображен в образе Адольфа Гитлера.

А Берлин планирует запретить советские, российские и белорусские флаги 8 и 9 мая.